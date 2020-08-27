В июне показатель был на уровне 717 тыс. человек, что меньше чем годом ранее на 73%.

Чаще всего в июле пассажиры летали в Симферополь, Сочи, Санкт-Петербург, Анапу и Калининград, отмечает "Домодедово". По этим маршрутам было перевезено 716 тыс. человек, что на 21% превышает результаты июля 2019 г.

"В отчетном периоде авиакомпании-партнеры расширили географию полетов из "Домодедово" в города России. S7 открыла ежедневные рейсы в Махачкалу, Red Wings — в Грозный с частотой пять рейсов в неделю. "Уральские авиалинии" — во Владикавказ и Горно-Алтайск с частотой семь и четыре раза в неделю соответственно", — говорится в сообщении аэропорта.

Как сообщалось, "Шереметьево" в июле обслужило 1,5 млн человек (падение в 3,5 раза г/г). Аэропорт "Внуково" пока не отчитывался за прошлый месяц.