Как передает корреспондент "Интерфакса", для посетителей остаются закрытыми постоянная экспозиция галереи, выставки "НЕНАВСЕГДА. 1968-1985" и "Шедевры из Казани. От Рериха до Кандинского. К 100-летию Республики Татарстан". Связано это с необходимостью просушить залы галереи.

Залы, как уточнили "Интерфаксу" в галерее, останутся закрыты до вторника.

"Мы ждём, что откроются выставки во вторник, на этой неделе не ожидается", — сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос о возобновлении работы закрытых выставок.

При этом выставки "Поколение XXI. Дар Фонда Владимира Смирнова и Константина Сорокина" и "Скульптор Александре Рукавишников" открыты для бесплатного посещения.

Западное крыло галереи продолжает работать, посетители также могут сходить на выставку "Русская сказка. От Васнецова до сих пор".

Как ранее сообщили в пресс-службе галереи, посетители, которым не удалось побывать в музее 26 августа, смогут прийти по этим же билетам в любой другой удобный для них день.

Ранее сообщалось, что экспозиции и выставки в Новой Третьяковской галерее на Крымском валу закрыты из-за протечки крыши, которая произошла в результате сильного ливня в Москве. Картины, находившиеся в залах Новой Третьяковской галереи на Крымской валу, не пострадали, сотрудники музея смогли оперативно их снять. Протечка в галерее произошла в залах выставки "Поколение XXI. Дар Владимира Смирнова и Константина Сорокина".

Как позже уточнили в галерее, причиной протечки крыши стал прорыв изношенной ливневой канализации, которая не выдержала напора сильного дождя.

В среду в Москве прошли сильные ливни.