"Городище расположено на территории Тульских засек, недалеко от села Ломинцево и деревни Гора Услань, на левом берегу реки Упы, на мысе, образованном двумя оврагами. Высота площадки городища над уровнем воды в Упе составляет около 15-20 метров. Городище с напольной стороны защищено двумя валами и рвом. За валами городища располагается селище", — сказала Котикова.

Городище представляет собой многослойное поселение, жизнь в котором началась еще в самом начале раннего железного века (середина I тыс. до нашей эры). Среди находок, относящихся к этому этапу заселения, следует отметить фрагмент застежки с головой лошади и бронзовое коническое навершие булавки скифского типа. Находки фрагмента литейной формы, литника, маленького прокованного бронзового брусочка, а также многочисленные выплески бронзы свидетельствуют о развитом на городище в эпоху раннего железного века бронзолитейном производстве.

Не меньший интерес вызывают находки фрагментов лепных горшков. Некоторые черепки с орнаментом, вдавленным палочкой, на некоторых читаются оттиски веревочки, это так называемая текстильная керамика.

"В середине I тысячелетия нашей эры площадка городища была заселена раннеславянским населением. Поселения этого времени были выявлены также в непосредственной близости от городища. Среди найденных предметов, относящихся к этому периоду, можно отметить фрагмент бронзового зеркала", — сообщила представитель музея.

Разведочные исследования в приваловой части площадки городища показали наличие серьезных укреплений в эпоху раннего железного века. Были открыты две частокольные канавы, которые опоясывали поселение с напольной стороны, и вероятно, по всему его периметру. Укрепления представляли собой две параллельно стоящих стены.

"На склоне городища археологи изучили более чем полутораметровый хорошо стратифицированный культурный слой. Он дал представление об основных этапах заселения площадки городища в эпоху раннего железного века — от 7-6 веков до нашей эры до первых веков нашей эры", — подчеркнула Котикова.