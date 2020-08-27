"Вырубок для прокладки второго железнодорожного пути на БАМ не потребуется — когда БАМ строили, насыпь сразу сделали на два пути. Но нужно будет расширить некоторые станции, построить защитные сооружения, в том числе очистные", — сказал Кобзев.

По его словам, на данный момент речь идет о строительстве 34 объектов, из которых 26 — в полосе отвода желдороги, в том числе восемь — очистные сооружения.

"Я считаю, если не делать модернизацию БАМ и Транссиба, можно получить "бомбу замедленного действия". Опасных грузов по железной дороге идет много, завтра произойдет опрокидывание возле Байкала, и как потом ликвидировать это? Экология и развитие должны быть в балансе", — пояснил Кобзев.

Ранее сообщалось, что в июле Совет Федерации одобрил поправку, допускающую сплошные рубки на землях лесного фонда для расширения Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей при проведении необходимых работ. Согласно законопроекту, закрепляется отмена государственной экологической экспертизы, проектной документации объектов капитального строительства и реконструкции в границах особо охраняемых природных территорий.

Сплошные рубки леса в рамках расширения мощности Транссиба и БАМа затронут территорию в объеме не более 41 га в Иркутской области, сообщала ранее пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД, филиал РЖД).