"Залы выставки "НЕНАВСЕГДА. 1968-1985" откроются для посетителей 28 августа в связи с необходимостью просушки полов. Выставка "Шедевры из Казани. От Рериха до Кандинского. К 100-летию Республики Татарстан" и постоянная экспозиция Новой Третьяковки будут временно закрыты для проведения необходимых ремонтных работ в залах", — сообщили в пресс-службе галереи.

27 августа будет открыта выставка "Русская сказка. От Васнецова до сих пор", а выставка "Поколение XXI. Дар Фонда Владимира Смирнова и Константина Сорокина" 27 августа будет открыта для бесплатного посещения.

При этом посетители, которым не удалось побывать в музее 26 августа, смогут прийти по этим же билетам в любой другой удобный для них день.

Ранее сообщалось, что картины, находившиеся в залах Новой Третьяковской галереи на Крымской валу, где произошла протечка из-за ливня, не пострадали, они находятся на своих местах. Протечка в галерее произошла в залах выставки "Поколение XXI. Дар Владимира Смирнова и Константина Сорокина".