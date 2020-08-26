«Инцидент произошел на пристани возле церкви Сан-Заккариа, расположенной за площадью Сан-Марко. Иностранный турист, предположительно немец, хотел зайти на борт речного трамвайчика (вапоретто) не надев маску, спущенную им на подбородок. Пассажиры сделали замечание туристу, однако он стал оскорблять их, а также экипаж и насмехаться над мерами безопасности в отношении коронавируса», — пишет издание.

Как отмечает портал, во время перепалки с другими пассажирами путешественник стал провоцировать их на драку, однако людям все же удалось вытолкнуть туриста на пристань, и речной трамвайчик отчалил без него.

В середине августа власти Италии вновь объявили масочный режим в связи с участившимися случаями заражений коронавирусом (более 600 в сутки).

В общественных местах, где невозможно соблюдать социальное дистанцирование, маски необходимо носить с 18:00 до 06:00. Кроме того, закрыты все ночные клубы, запрещено проведение крупных вечеринок, в том числе под открытым небом.