"По предварительным подсчетам на середину июля, летом в лагерях смогли отдохнуть только четыре процента детей. Этот момент необходимо тоже учитывать", — сказала Кузнецова в интервью "Российской газете".

Она уточнила, что окончательно ответить на вопрос, как отдохнули дети летом, можно будет после подведения итогов ежегодного мониторинга. Также детский омбудсмен сообщила, что из-за отсутствия у детей летнего досуга увеличилось количество происшествий на воде с детьми.

"На фоне общего сокращения ЧП на воде (сюда входят и взрослые случаи) в разы выросло количество детских трагедий на водоемах. И здесь, к сожалению, нет ничего неожиданного. Предыдущие мониторинги показывали эту устойчивую тенденцию: дети, не охваченные организованным досугом в каникулы, гибнут чаще", — добавила Кузнецова.