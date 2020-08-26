"По данным оперативного штаба, пожар в районе Утриша в 17:25 мск удалось полностью ликвидировать", — написал Кондратьев на своей странице в телеграм.

Глава региона поблагодарил всех, кто самоотверженно боролся с огнем — пожарных, спасателей, сотрудников полиции, казаков и добровольцев. "Вы — настоящие герои, каждая минута была на счету, любая помощь была бесценна", — отметил он.

Кондратьев напомнил, что в регионе сохраняется экстренное предупреждение по чрезвычайной пожарной опасности.

По информации ГУ МЧС России по краю, в настоящее время действующих лесных пожаров на территории Краснодарского края нет.

Ранее в среду были ликвидированы возгорания лесной подстилки в районе Геленджика, Туапсе и под Новороссийском.

В ликвидации лесного пожара в Анапе была задействована авиация МЧС России — самолеты Ил-76 и Бе200-ЧС, два вертолета Ми-8 и вертолет Ка-32.

К тушению привлекались 486 человек и 86 единиц техники.

Пресс-служба администрации Анапы сообщила, в свою очередь, что общая площадь, пройденная огнем в заповеднике "Утриш", составила 130 га.