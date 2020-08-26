"Минкультуры России находится на постоянной связи с руководством Третьяковской галереи. Учреждению поручено определить причины случившегося и провести оценку причиненного ущерба, в том числе реставраторам оценить возможный ущерб экспонатам. В настоящее время сотрудники музея проводят необходимые мероприятия по минимизации последствий протечки", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что картины, находившиеся в залах Новой Третьяковской галереи на Крымской валу, где произошла протечка из-за ливня, не пострадали, они находятся на своих местах. Протечка в галерее произошла в залах выставки "Поколение XXI. Дар Владимира Смирнова и Константина Сорокина".

Ранее сообщалось, что экспозиции и выставки в Новой Третьяковской галерее на Крымском валу закрыты из-за протечки крыши, которая произошла в результате сильного ливня в Москве. Для посетителей закрыты выставки "НЕНАВСЕГДА. 1968-1985", "Поколение XXI. Дар Владимира Смирнова и Константина Сорокина", "Шедевры из Казани. От Рериха до Кандинского. К 100-летию Республики Татарстан", "Скульптор Александр Рукавишников", "Война", "Выставка "Русская сказка. От Васнецова до сих пор".

Западное крыло галереи работает в обычном режиме.

В среду в Москве прошли сильные ливни.