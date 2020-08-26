"Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации организована доследственная проверка по факту жесткой посадки частного вертолета "Робинсон"", — сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе СУ на транспорте в среду.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося.

"По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — отметили в пресс-службе.

Как сообщалось, частный вертолет "Робинсон" совершил аварийную посадку в районе хребта Аибга в Сочи. Пострадали два человека. По данным источника агентства, женщина получила травму спины, мужчина — головы.