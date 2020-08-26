"Музей откроется по плану — завтра в 10 утра. Все будет хорошо, ничего не пострадало, картины в тех же залах (...) Такого, чтобы были сняты картины, ничего такого не было, они висят на своих местах. Реставраторы, конечно, посмотрят. Но все хорошо", — сказал администратор.

Он уточнил, что протечка произошла в залах выставки "Поколение XXI. Дар Владимира Смирнова и Константина Сорокина". Он также отметил, что в результате инцидента не пострадали ни посетители, ни сотрудники галереи.

По его словам, из-за ливня произошло несколько точечных протечек. "Все необходимые меры предпринимались сразу же, как возникли проблемы, они сразу же стали решаться", — добавил он.

Как передаёт корреспондент "Интерфакса", в настоящий момент двери галереи закрыты, посетителей просят приходить в другой день. В здании находятся сотрудники Третьяковки.

Ранее сообщалось, что экспозиции и выставки в Новой Третьяковской галерее на Крымском валу закрыты из-за протечки крыши, которая произошла в результате сильного ливня в Москве. Для посетителей закрыты выставки "НЕНАВСЕГДА. 1968-1985", "Поколение XXI. Дар Владимира Смирнова и Константина Сорокина", "Шедевры из Казани. От Рериха до Кандинского. К 100-летию Республики Татарстан", "Скульптор Александр Рукавишников", "Война", "Выставка "Русская сказка. От Васнецова до сих пор".

Западное крыло галереи работает в обычном режиме.