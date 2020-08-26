По данным ведомства, за получением разрешений образовались огромные очереди, а охотники выражают свое недовольство из-за невозможности получить услугу оперативно.

"Охотникам важно попасть именно на открытие охоты, которая стартует 29 августа. За 15 дней работы выдано более 40 тыс. разрешений на охоту. Для сравнения — всего в крае зарегистрировано более 68 тыс. охотников. За аналогичный период 2019 года было выдано порядка 30 тыс. разрешений. Среди причин, способствовавших формированию спроса и очередей, — отмена весенней охоты в связи с пандемией", — говорится в сообщении.

Кроме того, в министерстве полагают, что желающих охотиться прибавилось из-за невозможности отправиться за границу в период отпусков в связи с еще действующими ограничениями на авиаперелеты.

Всего в Алтайском крае заражение коронавирусом подтверждено у 11 тыс. 317 жителей.

Как сообщалась, весенняя охота в регионе была отменена в связи с пандемией коронавиурса.