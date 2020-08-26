В мае в условиях карантинных ограничений из-за COVID-19 падение пассажиропотока было на уровне 91% (перевезено 949 тыс. человек), в апреле — 92% (740 тыс. человек), в июне — 77% (2,85 млн человек).

На внутренних линиях в июле пассажиропоток уменьшился на 16,1%, до 6,7 млн человек. При этом еще в июне показатель был на уровне 2,8 млн человек, что меньше на 59,4%, чем годом ранее.

Перевозки за рубеж в июле на фоне закрытых границ составили символические 59,7 тыс. человек (-99%).

Пассажирооборот компаний упал на 62,2%, достигнув отметки 13,2 млрд пассажиро-километров. Занятость кресел уменьшилась на 22,5 процентного пункта, до 68,1%.

Крупнейшей по пассажиропотоку авиакомпаний в прошлом месяце вновь стала S7, которая перевезла 1,3 млн пассажиров (-10,2%). На втором месте впервые оказалась "Победа", при этом ее результат — 1,04 млн человек — несмотря на пандемию превысил прошлогодний на 1,6%. На третье место спустился традиционный лидер рынка "Аэрофлот" (1,03 млн человек, -72%). Четвертую строчку заняла авиакомпания "Россия" (776 тыс. человек, -49,2%), пятую — "Уральские авиалинии" (622,5 тыс. человек, -41,7%). Эти пять компаний обеспечили перевозку 71,2% всего авиационного пассажиропотока в РФ.

За январь-июль 2020 года все российские авиакомпании перевезли почти 34,6 млн пассажиров (-51,9%), средняя занятость их кресел составила 70,7% (-12,5 п.п.).