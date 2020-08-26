«Согласно решению управления общей гигиены провинции Анталья, развлекательные вечеринки с использованием пены, дыма, красок холи на пристанях и пляжах курортов, а также яхтах и экскурсионных лодках запрещены в рамках мер по борьбе с ковидом», — пишет издание.

Как отмечает портал, нарушители будут лишены лицензий на проведение развлекательных мероприятий, а также должны будут заплатить штраф в размере около $500. Помимо административной ответственности возможна и уголовная на срок от двух месяцев до года – за нарушение мер по борьбе с инфекционными заболеваниями.

Осуществлять мониторинг и контроль выполнения распоряжения властей будут правоохранительные органы, руководство портов.

Как сообщает Нaberturk, управление общей гигиены обеспокоено ростом числа зараженных ковидом в Турции, одновременно с этим выросло число пенных вечеринок на яхтах и лодках, на которых туристы не соблюдают меры санитарной безопасности.