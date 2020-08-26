Курс доллара США составил 75,9525 руб./$1 в 16:26 МСК, что на 62,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. В моменте доллар рос до 76,0025 руб./$1. Евро стоил 89,62 руб./EUR1, подорожав на 43,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 53,95 копейки — до 82,1 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль падает к доллару и евро в условиях снижения интереса инвесторов к рисковым активам. Внутренним фактором, оказывающим давление на рубль, выступает повышение антироссийских санкционных рисков, о которых накануне заявил замгоссекретаря США Стивен Биган.