Компания проанализировала работу баров, ресторанов, кафе и кондитерских на улицах Белинского, Некрасова, Жуковского и Рубинштейна. С марта по август 2020 года на них закрылись 15 заведений общественного питания, или 10% от общего объема профильных арендаторов. Больше всего закрытий зафиксировано на улицах Жуковского и Некрасова, которые за четыре месяца лишились по шесть и пять кафе и баров соответственно.

Половина из всех закрывшихся заведений на основных ресторанных улицах — бары. "Концепция классического бара не располагает достаточной вариативностью для удовлетворения всех потребностей окружающего покупательского трафика — от кофе с булочкой ранним утром до ужина с бокалом вина поздним вечером. Поскольку бар — это история про "выпить", возможности генерирования выручки таких заведений, в отличие от кафе и ресторанов, были ограничены, что привело к сложностям в оплате аренды и заработной платы", — отмечает руководитель департамента услуг для ритейлеров Colliers International Владимир Каличава.

Основными причинами закрытий заведений общепита стали необходимость выплачивать арендную плату в период простоя, отсутствие резервного фонда и невозможность переориентироваться в формат доставки. Про этом некоторые рестораторы настроены оптимистично и запускают новые проекты, отмечается в исследовании.

По словам Каличавы, наиболее устойчивыми в период кризиса оказались сетевые проекты, отвечавшие сразу нескольким требованиям: высокий уровень компетенций, низкая закредитованность, отсутствие авантюрной политики развития, наличие финансового запаса для сохранения профессиональной команды, а также налаженный процесс доставки. В настоящее время жители Петербурга поддерживают ресторанную индустрию спросом, сформировавшимся в период самоизоляции.

"К концу года ресторанный рынок продолжит переформатирование: компании, которые готовы вкладывать в профессиональные кадры, уйдут в еще больший отрыв от конкурентов и расширят свое присутствие на рынке", — добавил он.