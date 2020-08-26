По сообщению пресс-службы облправительства, в среду губернатор Алексей Дюмин провел совещание по вопросам развития туристического потенциала региона и о ходе летнего турсезона в условиях постпандемии.

"По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост составляет порядка 30%. А в гостиницах области размещено уже более 140 тысяч человек", — сказала Соломатина.

По ее словам, большой популярностью у туристов пользуется рекреационный отдых. Наиболее популярной для такого вида отдыха является территория Окского кластера. Здесь, в непосредственной близости от реки Оки, активно развивается туристическая инфраструктура, работают современные средства размещения — такие, как глэмпинги и кемпинги.

Учитывая интерес к экотуризму, подготовлена программа развития природно-антропогенного рекреационного комплекса "Романцевские горы" ("Кондуки") в Куликовском кластере.

Соломатина отметила, что благодаря развитию малых исторических городов в рамках подготовки празднования 500-летия Тульского кремля они становятся все более популярными для туристов в формате отдыха выходного дня.

В рамках продвижения туристического потенциала области в подмосковном парке "Патриот" планируют создать стационарную презентационную площадку тульского региона на базе тематического кафе "Пряничная".

Губернатор поручил проработать вопрос приема туристов в новогодние праздники, которые станут завершением юбилейного года Тульского кремля. При этом необходимо опираться на опыт реализации проекта "Новогодняя столица России".

"Это должно быть яркое, торжественное и запоминающееся событие, которое будет интересно не только жителям, но и гостям Тульской области", — подчеркнул Дюмин.

Режим повышенной готовности из-за коронавируса был введен в Тульской области с 16 марта, большая часть ограничений уже отменена.