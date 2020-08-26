"В Третьяковской галерее на Крымском Валу, 10 из-за сильного дождя произошла протечка крыши. В данный момент все посетители Новой Третьяковки выведены из залов, все экспозиции и выставки временно закрыты для посещения", — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что "хранителем, реставраторы и другие уполномоченные службы музея проводят экстренные меры по устранению последствий протечки и предпринимают всё необходимое для обеспечения сохранности произведений искусства".

"Мы мониторим ситуацию и в ближайшее время вернёмся с более подробным комментарием", — сказали в пресс-службе

Всем эвакуированным посетителям, как уточнили в галерее, будут предоставлены бесплатные билеты для визита в музей в другой день.

Ранее телеканал "Россия-24" (ВГТРК) сообщил, что в Третьяковской галереи "происходит экстренная эвакуация экспонатов, потому что протекла крыша".

В среду в Москве прошли сильные ливни.