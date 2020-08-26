Звание Travellers’ Choice («Выбор путешественников») могут получить только те объекты, которые стабильно занимают высокие позиции по отзывам гостей. Места отдыха, отмеченные этой наградой, входят в число 10% лучших достопримечательностей мира по версии TripAdvisor.

«Мы искренне благодарим наших гостей за отзывы, которые сыграли ведущую роль в том, что курорт получил столь престижную награду как Travellers’ Choice-2020. «Роза Хутор» постарается всегда соответствовать их самым лучшим ожиданиям», — подчеркнули в пресс-службе курорта.

Премия присуждается после тщательного анализа миллионов отзывов и оценок путешественников по всему миру. При этом учитывается как их количество, так и качество, а также оценки пользователей в каждой категории. Критерием для выбора победителей всегда остается выдающийся сервис и отличные впечатления туристов.