«По поручению президента Ростуризм разрабатывает национальный проект в сфере туризма. В рамках работы над проектом возобновляет свою деятельность координационный совет по развитию туризма в РФ, его состав будет обновлен, в него войдут главы всех субъектов Российской Федерации, представители бизнеса и общественных организаций», — сказал он на совещании с министрами и главами субъектов РФ в среду.

Как отметил Чернышенко, цель национального проекта – определить приоритеты для развития внутреннего туризма, синхронизировать действующие программы и новые проекты, обеспечить контроль и координацию его участников. В настоящее время Ростуризм готовит модель территориального планирования, в которой будут определены туристические территории для дальнейшего поэтапного развития.

«Цифровая трансформация – одна из ключевых национальных целей развития. Сегодня в субъектах Российской Федерации уже определены руководители по этой части. Следующий шаг, который предстоит сделать в самое ближайшее время, это назначение заместителей руководителей региональных органов исполнительной власти, ответственных за цифровую трансформацию», – пояснил вице-премьер.

В совещании приняли участие министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, министр культуры Ольга Любимова, министр спорта Олег Матыцин, глава Ростуризма Зарина Догузова, полномочные представители президента и главы субъектов РФ.

Координационный совет по развитию туризма в РФ был создан в апреле 2019 года по указу бывшего премьер-министра страны Дмитрия Медведева. Согласно положению о совете, он создан для обеспечения согласованных действий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, общественных, научных и других организаций, направленных на развитие туризма в России.