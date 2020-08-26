Возобновить работу загородным объектам коллективного размещения разрешено в соответствии с постановлением главы региона.

Отмечается, что руководителям этих объектов необходимо выполнить все требования по профилактике инфекционных заболеваний, в том числе по коронавирусу, и уведомить о возобновлении работы местные власти, правительство и Минтуризма региона, краевое управление Роспотребнадзора.

По данным краевого управления Роспотребнадзора, коронавирусом в Ставропольском крае с начала пандемии заразились 11 тыс. 361 человек, из них почти 7,7 тыс. выздоровели, умер 221 инфицированный.