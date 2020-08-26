Он подчеркнул, что организаторами Формулы 1 принимаются серьезные меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции.
"Участники и организаторы будут проходить тестирование на COVID-19, а зрители — ежедневную термометрию на входе в парк", — отметил градоначальник.
По его словам, в случае выявления повышенной температуры человека направят на осмотр в специально подготовленные медицинские учреждения города.
"Для проведения Формулы 1 в Сочи будет работать оперативный штаб. В него войдут представители администрации города, ответственные за выполнение основных задач на площадке проведения мероприятия в период с 24 по 27 сентября", — сказал Копайгородский.
По его словам, за штабом закреплено несколько направлений: содержание санитарного состояния прилегающей территории к Олимпийскому парку, бесперебойное обеспечение транспортной инфраструктуры, работы лифтов и подъемных устройств для обслуживания людей с ограниченными возможностями.
Кроме того, город примет участие в проверке готовности объектов размещения и питания для участников и гостей гонки.