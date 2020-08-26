"В этом году Сочи принимает Формулу 1 в седьмой раз, и в городе уже есть отработанный алгоритм действий. В 2020-м нам необходимо четко придерживаться санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора и обеспечить безопасность здоровья людей. От того, насколько хорошо будет организована работа транспорта и других направлений, зависит имиджевая составляющая проведения всего мероприятия", — сказал журналистам мэр Алексей Копайгородский в среду.

Он подчеркнул, что организаторами Формулы 1 принимаются серьезные меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

"Участники и организаторы будут проходить тестирование на COVID-19, а зрители — ежедневную термометрию на входе в парк", — отметил градоначальник.

По его словам, в случае выявления повышенной температуры человека направят на осмотр в специально подготовленные медицинские учреждения города.

"Для проведения Формулы 1 в Сочи будет работать оперативный штаб. В него войдут представители администрации города, ответственные за выполнение основных задач на площадке проведения мероприятия в период с 24 по 27 сентября", — сказал Копайгородский.

По его словам, за штабом закреплено несколько направлений: содержание санитарного состояния прилегающей территории к Олимпийскому парку, бесперебойное обеспечение транспортной инфраструктуры, работы лифтов и подъемных устройств для обслуживания людей с ограниченными возможностями.

Кроме того, город примет участие в проверке готовности объектов размещения и питания для участников и гостей гонки.