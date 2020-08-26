"Сегодня на заседании мы рассмотрим вопрос о продлении карантина на 2 месяца. Зонирование территорий по цветам будет действовать как минимум до 1 ноября. До 31.10 мы продлим карантин", — сказал премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства в среду.

Кроме того, кабинет министров Украины почти до конца сентября закроет границы для иностранных граждан. "Правительство сегодня рассмотрит вопрос о том, чтобы почти до конца сентября закрыть границы для иностранных граждан, кроме тех, которые имеют разрешения на проживание, являются членами международных и гуманитарных миссий", — сказал Шмыгаль.

Он отметил, что на Украине активно готовят больницы "второй волны" для больных коронавирусной болезнью. "Мы активно готовим больницы второй волны для больных коронавирусной болезнью, закупаем дополнительные аппараты ИВЛ. Также мы готовим, и соответствующее поручение отдано всем местным администрациям, стационарные источники обеспечения кислорода возле практически каждой койки для пациентов с COVID-19. Также мы внедряем другие меры и проводим закупки медикаментов и средств индивидуальной защиты", — сказал премьер.

Помимо этого, кабинет министров Украины на заседании в среду намерен запретить работу развлекательных заведений. При этом Шмыгаль уточнил, что запрет не будет касаться работы заведений питания.

"Мы говорим о запрете работы ночных клубов, дискотек и тех развлекательных заведений, где абсолютно не соблюдаются карантинные требования. Я также просил и буду просить полицию применять жесткие меры к тем заведениям, которые благоприятствуют распространению коронавируса среди молодых людей в Украине", — сказал премьер.