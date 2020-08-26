«В августе в рамках Всероссийского конкурса на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма в России стартовала открытая лекционная онлайн-программа. Это восемь просветительских практикоориентированных мероприятий, участниками могу стать все, кому небезразлична тема экотуризма и сохранения природных территорий», — сообщил порталу «Интерфакс-Туризм» оператор программы агентство стратегического развития «Центр».

Как отметили в агентстве, вебинары, в первую очередь, ориентированы на повышение уровня знаний и выработку новых профессиональных компетенций у 36 команд-финалистов Всероссийского конкурса на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма в России.так в л

Обучение проводится на YouTube-канале оператора еженедельно по средам, с 12:00 до 14:00 по московскому времени. На них представители бизнеса и учреждений особо охраняемых природных территорий (ООПТ), а также ведущие эксперты туристской отрасли, экономисты, архитекторы, маркетологи, программисты делятся опытом и знаниями, обсуждают точки роста внутреннего туризма в регионах, эффективные механизмы развития экотуризма и факторы инвестиционной привлекательности территорий на примере действующих ООПТ.

Ближайшие вебинары пройдут 2, 9 и 16 сентября. Видео с предыдущих вебинаров доступно на YouTube.

«Главная задача акселерационной программы – помочь участникам сформировать уникальный для туристской отрасли России продукт, готовый к реализации», — пояснили в пресс-службе.

Как рассказали в агентстве стратегического развития (АСИ), по итогам обучения участники Всероссийского конкурса смогут предложить свой готовый продукт институтам развития, представителям региональных властей и потенциальным инвесторам.

Всероссийский конкурс на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма в России, а также акселерационная программа организованы АСИ при поддержке министерства природных ресурсов и экологии РФ, Минэкономразвития, министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики и Ростуризма.