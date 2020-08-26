"В 11:45 ликвидация пожара на территории Новороссийского лесничества. В 11:50 ликвидация пожара на территории Геленджикского лесничества. В 12:00 объявлена локализация пожара на территории Анапы между населенными пунктами Большой и Малый Утриш", — сказали в ведомстве.

По данным на среду, в Краснодарском крае зафиксированы три возгорания лесной подстилки — в Новороссийске, Анапе и Геленджике. Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю функционирует в режиме чрезвычайной ситуации. В среду утром самолет-амфибия Бе-200 приступил к тушению лесного пожара в заповеднике "Утриш" под Анапой.