"Аавиакомпания (. . .) выполнит 26 августа первый прямой рейс из аэропорта "Храброво" в Псков и обратно. На линию поставлен двухмоторный самолет L-410, выпущенный в России в 2019 году. Вместимость — 15 пассажирских кресел", — говорится в пресс-релизе.

Рейсы будут выполняться три раза в неделю. При наличии определенного пассажиропотока и востребованности рейса авиакомпания может увеличить их число.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Авиакомпания "Скол" зарегистрировано в Калининграде, принадлежит ее гендиректору Сергею Шилову. Основной аэропорт базирования — "Черемшанка" (Красноярский край, Емельяновский район).

В парк авиакомпании "Скол" входят пассажирские самолеты российского производства "Як-40", L-410, канадские пассажирские самолеты Dhc-6 Twin Otter и американские Сessna 208b Grand Caravan, а также вертолеты.

В 2019 году перевозчик стал резидентом Особой экономической зоны в Калининградской области и заявил о намерениях заняться развитием в регионе малой авиации с полетами в соседнюю Польшу, а также Белоруссию, Латвию и Германию.