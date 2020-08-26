Часть средств от стоимости туров в Подмосковье отдыхающие могут вернуть, оформив путевку до 28 августа. "С помощью зарегистрированной карты "Мир" нужно до 28 августа оплатить полную стоимость турпакета на сайте гостиницы или туроператора. На эту же карту в течение 5 рабочих дней с момента транзакции придёт возврат средств (...). Тур или проживание должны завершиться не позднее 31 декабря", — говорится в сообщении

В нем уточняется, что для получения выплаты также необходима регистрация в программе лояльности на портале мирпутешествий.рф.

Пользователю необходимо выбрать тур или вариант проживания от 4 ночей и на сумму не менее 25 тыс. руб., при этом количество отдыхающих неограниченно.

Как сообщалось, правительство РФ выделяет 15 млрд рублей на программу стимулирования внутреннего туризма, разработанную Ростуризмом. В ее рамках туристы получат кэшбек на туры по России в размере 5 тыс. рублей за поездку стоимость от 25 до 50 тыс. рублей, 10 тыс. — от 50 до 75 тыс., 15 тыс. — за поездку дороже 75 тыс. рублей.