В последние дни в ряде российских СМИ появилась информация о разрешении на въезд туристов в Израиль из так называемых «зеленых» стран, а именно из Австрии, Италии, Эстонии, Болгарии, Великобритании, Грузии, Германии, Дании, Венгрии, Греции, Латвии, Литвы, Словении, Финляндии, Кипра, Хорватии, Канады, Руанды, Иордании, Гонконга и Новой Зеландии.

«Управление народонаселения и миграции Израиля опубликовало обновленный список стран, после пребывания в которых не менее 14 дней не будет действовать требование об обязательном карантине по прилете в Израиль, но речь идет не о туристах, а о гражданах Израиля, возвращающихся на родину, а также о некоторых категориях иностранцев», — прокомментировал директор департамента Минтуризма Израиля в РФ и СНГ, советник посольства государства Израиль в РФ Владимир Шкляр.

Как пояснили в пресс-службе министерства, въезд в страну для иностранных граждан возможен исключительно после заблаговременного получения разрешения от Управления народонаселения и миграции Израиля и от других ведомств. В отдельных случаях въезд разрешен близким родственникам израильтян, людям, приезжающим на лечение, студентам, специалистам, в которых заинтересована страна, и ряду других иностранных граждан.

«Важно подчеркнуть, что просьбы на прилет в Израиль могут подавать граждане из всех стран, но по прибытии из «красных» стран с высоким уровнем заболеваемости Covid-19, необходимо прохождение двухнедельного карантина», — отметили в пресс-службе.

Подробные правила въезда доступны на сайте управления народонаселения и миграции Израиля на английском языке и на иврите.

В начале недели власти Израиля продлили запрет на въезд в страну иностранцам до 1 октября.

Израиль закрыл границы для иностранцев в марте, когда правительство приняло строгие меры в рамках борьбе с распространением COVID-19.

По данным министерства здравоохранения Израиля, в стране после спада вновь наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. Более 22 тыс. израильтян заразились COVID-19, около 400 из них находятся в тяжелом состоянии.