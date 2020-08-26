"Главным управлением по расследованию особо важных дел СК завершено расследование по уголовному делу в отношении командира воздушного судна "Боинг 737-8AS" Алексея Шнырева. Он обвиняется в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба (ч. 1 ст. 263 УК РФ)", — говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в среду в "Интерфакс".

По данным следствия, 1 сентября 2018 года Шнырев выполнял регулярный пассажирский рейс по маршруту Москва (Внуково) — Сочи.

"В ходе осуществления активного пилотирования воздушного судна в процессе захода на посадку на взлетно-посадочную полосу аэродрома, находящегося в международном аэропорту Сочи, Шнырев в нарушение нормальной процедуры эксплуатации воздушного судна проигнорировал визуальные и голосовые сигнализации системы самолёта, предупреждающие о прогнозируемом сдвиге ветра и о фактическом нахождении воздушного судна в сдвиге ветра, запрещающие производить посадку воздушного судна и обязывающие пилотирующего пилота выполнить процедуру ухода на второй круг", — говорится в пресс-релизе.

В ведомстве отметили, что в связи с допущенными нарушениями посадка воздушного судна произошла на удалении 1285 метров от её входного торца вместо установленных 600 метров. "Реверс двигателей Шныревым в нарушение требований эксплуатационной документации включен через 17 секунд после касания воздушного судна взлётно-посадочной полосы и на удалении примерно 2690 метров от её входного торца", — сказано в сообщении.

В СКР считают, что вследствие допущенных Шныревым нарушений правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта "он не смог остановить воздушное судно в пределах взлётно-посадочной полосы, и оно со скоростью 75 узлов (около 140 км/ч) выкатилось за её пределы на 140 метров, пробило периметровое ограждение аэродрома и остановилось в русле реки Мзымта, в результате чего произошло разрушение воздушного судна и возгорание топлива, вытекавшего из поврежденного крыльев бака левой консоли крыла".

"Указанными действиями был причинен крупный ущерб собственнику воздушного судна — порядка 615 млн рублей, эксплуатанту воздушного судна — около 265 млн рублей и АО "Международный аэропорт Сочи" — более 1,2 млн рублей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках уголовного дела проведены судебные экспертизы, "позволившие в совокупности с иными доказательствами восстановить обстоятельства произошедшего".

"Проверены действия диспетчерской службы и службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов, а также аэродромных служб аэропорта Сочи. Следователями и экспертами изучены данные бортовых регистраторов воздушного судна, подтверждающих версию следствия", — говорится в пресс-релизе.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в Генпрокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

Как сообщалось, 1 сентября 2018 года в аэропорту Сочи во время посадки самолет авиакомпании Utair столкнулся с ограждением и загорелся. Были эвакуированы 166 пассажиров. 18 человек пострадали.