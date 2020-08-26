«Сбербанк и Ростуризм подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Документ определяет ключевые направления взаимодействия сторон по реализации Стратегии развития туризма в РФ на период до 2035 года. Совместная работа направлена на развитие внутреннего и въездного туризма, создание новой туристической инфраструктуры и продуктов, развитие кадрового потенциала, а также цифровизацию отрасли. В ближайших планах – создание единого туристического портала, который обеспечит туристов всей необходимой информацией для организации путешествия по России», — говорится в сообщении.

По мнению главы Ростуризма Зарины Догузовой, наработки Сбербанка и его видение будущего в части AI, FinTech, эмоционального интеллекта, образовательных технологий и многого другого позволят вывести отрасль в список лидеров мирового туризма в ближайшие годы. «Мы также надеемся на поддержку банка в части создания в России качественной туристической инфраструктуры и привлечения инвесторов в крупные проекты», — добавила она.

Как отметили в пресс-службе, Сбербанк в рамках соглашения банк планирует предоставить Ростуризму индивидуальные финансовые решения и условия обслуживания для реализации государственных программ, в том числе с использованием государственно-частного партнерства. Также предполагается сотрудничество в области совместных программ обучения и развития персонала.