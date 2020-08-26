С 6:00 мск продолжено активное тушение силами авиации МЧС. Привлечено пять воздушных судов МЧС России: самолет Ил-76, самолет-амфибия Бе200-ЧС, два вертолета Ми-8 и вертолет Ка-32, говорится в сообщении.

Также в составе авиационной группировки организована работу отделения беспилотных аппаратов для оценки обстановки в труднодоступных местах.

По данным на среду, в Краснодарского края действуют три загорания лесной подстилки — в Новороссийске, Анапе и Геленджике. Из них два локализованы.

Как и накануне, наиболее сложная обстановка сохраняется в Анапе, где лесной пожар действует между населенными пунктами Большой Утриш и Малый Утриш. Площадь активного горения — 2 га.

Всего для ликвидации возгорания участвуют 865 человек и 150 единиц техники. Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю функционирует в режиме чрезвычайной ситуации.

Ранее сообщалось, что самолет-амфибия БЕ-200 переброшен на Кубань из Красноярска. Он пробудет здесь до окончания летнего курортного сезона.