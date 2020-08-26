"Поступило сообщение о том, что в урочище "Красная гора", примерно в 40 км от села Кайтанак участница незарегистрированной туристической группы упала в расщелину, получила перелом руки. Женщина самостоятельно выбраться не смогла. Пожарные вследствие большой глубины расщелины своими силами поднять пострадавшую не смогли. Они спустили ей теплые вещи, медикаменты, продукты питания, фонарик", — говорится в сообщении.

Прибывшие позже спасатели организовали работы с применением скалолазного оборудования. Женщину подняли на поверхность и госпитализировали ее в больницу села Усть-Кокса.

"Предварительный диагноз — перелом руки, переохлаждение", — подчеркивается в пресс-релизе.