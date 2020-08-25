Сокращения затронут около 17,5 тыс. пилотов, бортпроводников, механиков и других работников, которые будут отправлены в отпуск без сохранения заработной платы, а также 1,5 тыс. сотрудников управленческого и административного звена. Под сокращения подпадут как работники самой American Airlines, так и двух региональных авиаперевозчиков, которые ей принадлежат.

"Предполагалось, что к 30 сентября ситуация с коронавирусом будет взята под контроль и спрос на авиаперевозки вернется. Очевидно, что это не так", — говорится в сообщении CEO компании Дага Паркера и ее президента Роберта Айсома для сотрудников.

На прошлой неделе American Airlines сообщила, что с октября прекратит полеты в 15 небольших городов страны. Компания ожидает, что объем перевозок в четвертом квартале будет в два раза меньше, чем год назад.

Американские авиакомпании получили от федеральных властей $25 млрд помощи для покрытия их расходов на оплату труда сотрудников в рамках масштабной программы поддержки экономики, одобренной властями США в марте текущего года. Одним из условий получения помощи было сохранение авиакомпаниями определенной доли маршрутов, которое обеспечивало бы, что ни один город не будет полностью отрезан от авиаперевозок. Компаниям также было запрещено сокращать персонал или размер зарплат.

Срок действия помощи и, соответственно, привязанных к ней условий истекает в конце сентября. Как авиакомпании, так и профсоюзы настаивают на продлении срока действия федеральной программы помощи сектору на шесть месяцев — до конца марта 2021 года. Эта идея получила поддержку обеих партий, но пока не нашла воплощения на фоне неспособности Конгресса США договориться о более широком пакете мер помощи американской экономике в условиях пандемии, пишет The Wall Street Journal.