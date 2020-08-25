«Утвердить прилагаемые правила выплаты туристу и (или) иному заказчику страхового возмещения по договору страхования ответственности туроператора или уплаты денежной суммы по банковской гарантии в случаях заключения туроператором более одного договора страхования либо более одного договора о предоставлении банковской гарантии или заключения туроператором договора либо договоров страхования и договора либо договоров о предоставлении банковской гарантии», — говорится в тексте документа, размещённого на официальном портале правительства.

В случае утверждения постановление вступит в силу 1 января 2021 года. На портале также размещён проект текста правил.