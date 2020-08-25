Он отметил, что полиция продолжит устанавливать и других владельцев маломерных судов, которые требовали деньги за вывоз людей из зоны ЧС.
Ранее в эфире телеканала "Россия 24" губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил о попытках ряда предпринимателей нажиться на эвакуации отдыхающих.
"Есть такая информация, мы разбираемся. Когда туда доставляли туристов — брали с них деньги. Потом, чтобы забрать обратно, требовали вдвое больше", — заявил Кондратьев.
Ранее сообщалось, что ландшафтный пожар в лесной зоне заповедника "Утриш" под Анапой действует с понедельника. По состоянию на 14:00 мск, огнем пройдено около 130 га. Угроза перехода огня на населенные пункты отсутствует, жертв и пострадавших нет.
Ситуацию осложняет сильный ветер. В лесной зоне преобладают хвойные породы, сосна и можжевельник. Также действия пожарных затрудняет сложный природный ландшафт: скалистые и сыпучие склоны, труднодоступные места.
По информации пресс-службы администрации города-курорта, из района пожара были эвакуированы около тысячи туристов.