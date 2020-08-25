Курс евро составил 89,08 руб./EUR1 в 18:20 МСК, что на 1,115 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Доллар США стоил 75,3175 руб./$1, подорожав на 65 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 85,93 копейки — до 81,51 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль ускорил снижение к доллару и евро на вечерних торгах на фоне негативной динамики мировых рынков и увеличении политических рисков вокруг России. Давление на рубль также оказывает снижение спрос на рублевую ликвидность после завершения основных налоговых выплат августа. Во вторник, 25 августа, компании-экспортеры должны перечислить в бюджет НДС, НДПИ и акцизы.