«Ведутся переговоры с авиационными властями ОАЭ. Они готовы восстановить авиасообщение с Россией на условиях взаимности. Также есть информация о планах возобновить рейсы в Киргизию, Казахстан и Армению. Все надеются на расширение списка от Оперштаба», — рассказал он.

По словам источника, по неподтвержденной информации из дальнемагистральных направлений рассматривается и Куба, но все будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

Что касается ОАЭ, то авиационные власти эмиратов намерены до середины сентября полностью возобновить авиасообщение с Россией и принимать не только некоторые категории граждан, но и туристов. «Две авиакомпании ОАЭ ведут переговоры с российскими авиационными властями, не исключено, что до середины сентября будет возобновлено полноценное авиасообщение. Для туристов это хорошая новость, потому что зимой они смогут отправиться на море, когда пляжный сезон в Турции подойдет к концу», — пояснил источник.

Между тем, он отметил, что возобновление в сентябре полётов во Францию и несколько других стран, о котором сообщили на этой неделе СМИ, маловероятно. «20 августа объявили о возобновлении международных рейсов из аэропортов Новосибирска и Казани. На следующий день должны были объявить новые страны, но этого не произошло. Сейчас от Франции закрывается весь мир, поэтому список не совпадает совсем», — подчеркнул источник.

Он добавил, что пока по остальным направлениям авиасообщение будет возобновляться по швейцарскому принципу – для ряда категорий граждан (люди с видом на жительство, с гражданством, с целью лечения), возможно и с некоторыми ограничениями.