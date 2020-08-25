По ее словам, в июле из 1,5 млн туристов, приехавших в Крым, около 500 тыс. посетили Ялту. При этом камеры зафиксировали, что за месяц по набережной прошли 249 тыс. человек. "Увидев эту информацию, мы уже впечатлились, потому что в городе всего 150 тыс. населения", — отметила собеседник агентства.
Данных по числу туристов с начала августа пока нет. "С начала июля количество посещающих город росло по экспоненте. Поэтому считаем, что в августе у нас будут еще большие цифры. Город полон людей", — добавила Романец.
Крым открыл полноценный курортный сезон для россиян 1 июля после почти трех месяцев запрета на прием туристов в отелях и санаториях. Для отдыха местных жителей ограничения были сняты 15 июня.
Глава республики Сергей Аксенов в начале июля прогнозировал, что туристический поток в Крым может снизиться в текущем году на 10-15% к показателям прошлого года, когда регион принял 7,43 млн человек.