"В августе загрузка — 96%, она, действительно, рекордная. Период ограничений во время COVID-19, конечно, сыграл свою роль в части увеличивающегося потока туристов", — сообщила агентству "Интерфакс-Юг" во вторник заместитель главы администрации Ялты Ирина Романец.

По ее словам, в июле из 1,5 млн туристов, приехавших в Крым, около 500 тыс. посетили Ялту. При этом камеры зафиксировали, что за месяц по набережной прошли 249 тыс. человек. "Увидев эту информацию, мы уже впечатлились, потому что в городе всего 150 тыс. населения", — отметила собеседник агентства.

Данных по числу туристов с начала августа пока нет. "С начала июля количество посещающих город росло по экспоненте. Поэтому считаем, что в августе у нас будут еще большие цифры. Город полон людей", — добавила Романец.

Крым открыл полноценный курортный сезон для россиян 1 июля после почти трех месяцев запрета на прием туристов в отелях и санаториях. Для отдыха местных жителей ограничения были сняты 15 июня.

Глава республики Сергей Аксенов в начале июля прогнозировал, что туристический поток в Крым может снизиться в текущем году на 10-15% к показателям прошлого года, когда регион принял 7,43 млн человек.