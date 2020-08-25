"Рассмотрение административного иска назначено на 9 октября", — сообщил Лисицын.

По его словам, петиция экологов на сайте "Российской общественной инициативы" о запрете добычи (вылова) китообразных в учебных и культурно-просветительских целях собрала 100 тыс. подписей. Предложенную инициативу рассмотрела экспертная рабочая группа, однако она, по данным Лисицына, "признала законодательный запрет отлова китов и дельфинов в России нецелесообразным". Это решение экологи планируют оспорить в суде.

Как сообщалось, в начале июня комитет Госдумы по экологии предложил запретить вылов китообразных для дельфинариев и зоопарков. С такой инициативой выступил председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Он направил соответствующее обращение вице-премьеру РФ Виктории Абрамченко.

Ранее комиссия правительства РФ по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса поручила Минсельхозу и Минприроды представить проект закона о запрете вылова китообразных в целях промышленного рыболовства и вывоза животных за пределы РФ. Инициатива также предполагает распространение на китообразных закона "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ".

В 2018 году в Охотском море выловили около сотни белух и косаток для продажи в китайские океанариумы. 11 косаток и 90 белух поместили в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье, которую зоозащитники назвали "китовой тюрьмой". После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета выяснилось, что животные выловлены с нарушением закона. Были возбуждены уголовные и административные дела. Впоследствии животные были постепенно освобождены из "китовой тюрьмы". 10 ноября 2019 года специалисты завершили выпуск последней партии животных.