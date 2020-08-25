"Провели внеплановое заседание комиссии по делам ГО и ЧС. В целом ситуация немного улучшилась: в Туапсинском районе пожар потушен. В Новороссийске и Геленджике — возгорания локализованы. Наиболее сложная ситуация по-прежнему в Анапе. Ожидается, что до конца суток все пожары будут потушены", — написал глава региона на своей странице в телеграме.

Кондратьев также сообщил, что поручил своему первому заместителю Андрею Алексеенко возглавить оперативный штаб, докладывать обо всех изменениях ситуации.

По информации ГУ МЧС России по краю, на 14:00 мск между населенными пунктами Большой Утриш и Малый Утриш в Анапе площадь активного горения составляет 3 га.

Для ликвидации пожара под Анапой привлечено два вертолета Ми-8, вертолет Ка-32 и прибывший из Подмосковья самолет Ил-76. Авиация произвела на очаги огня 84 сброса 484 тонн воды. В том числе, Ил-76 осуществил два сброса 84 тонн воды.

Для обеспечения безопасности забора воды в акватории Черного моря привлечено три катера МЧС России. Еще девять судов используются для оказания помощи по ликвидации пожара.

Всего в ликвидации природных пожаров на Кубани привлечены 748 человек и 152 единиц техники.