"По факту возгорания лесных насаждений на обширной территории в поселке Большой Утриш отделом дознания ОМВД России по городу Анапе возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 261 УК РФ (уничтожение или повреждение лесных насаждений)", — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что в настоящее время следователи устанавливаются все обстоятельства и лиц, причастных к возгоранию.

Ранее в эфире телеканала "Россия 24" губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что причиной лесных пожаров на курортных территориях Краснодарского края является человеческий фактор.

"В настоящее время на территории Краснодарского края действуют четыре пожара — в районе Анапы, Туапсе, в Геленджике и Новороссийске — места любителей отдыха на дикой природе. Мое личное мнение, что причиной пожаров стали эти самые туристы, их небрежное обращение с огнем", — заявил глава региона.

Крупные лесные пожары с понедельника действуют в Туапсинском районе, Анапе, Геленджике и Новороссийске. Два очага возгорания в Туапсе и Геленджике локализованы. Угрозы людям и населенным пунктам нет.

Наиболее сложная обстановка складывается в Анапе, на территории государственного заповедника "Утриш" между двух населенных пунктов Большой и Малый Утриш.

По данным МЧС, к тушению пожара под Анапой присоединился самолет Ил-76. В ближайшее время ожидается прибытие самолета-амфибии Бе-200 из Красноярска.

Решением исполняющего обязанности главы Анапы Василия Швеца в границах Супсехского сельского округа Анапы введен режим ЧС.

Эвакуировано около тысячи туристов. Все желающие обеспечены водой, чаем и сухпайком, организованы автобусы для транспортировки в близлежащие населенные пункты.