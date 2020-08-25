«Глава Национального управления по туризму Таиланда (ТАТ) Ютасак Супасорн объявил об открытии с 1 октября острова Пхукет для иностранных туристов. Доступность острова для иностранцев станет репетицией перед открытием остальных провинций страны и перезапуском международного туризма», — пишет издание.

Как отмечает портал, требования к въезду в королевство довольно строгие, и они могут стать препятствием для большинства туристов. Так, иностранцы должны прибывать рейсами только на Пхукет, через другие аэропорты страны въезд невозможен. Также они должны провести на Пхукете не менее 30 дней, 14 из которых будут соблюдать карантин в номере отеля. В некоторых отелях возможен выход на территорию во время карантина и даже доступ к пляжу. Параллельно необходимо сдать 2 ПЦР-теста на коронавирус. Только после соблюдения всех этих условий возможны экскурсионные поездки по острову и другие развлечения.

Стоит отметить, что результаты отрицательного теста на коронавирус могут потребовать и по прилету в аэропорту Пхукета.

«Для того, чтобы посетить другие провинции Таиланда, нужно после двух недель карантина сдать третий тест на ковид. Если он будет отрицательным, то турист сможет без проблем покинуть остров», — пишет Travel off Path.

Власти Таиланда пока не объявили, граждане каких стран смогут посетить Пхукет. Предполагается, что в приоритетном порядке будут включены соседние государства, где успешно борются с ковидом, а также страны, имеющие важные социально-экономические связи с королевством.

Таиланд постепенно расширяет перечень категорий граждан, которые могут посетить страну. Среди них – дипломаты, представители ООН, командированные, а также иностранцы, прибывающие на выставки и в рамках оздоровительных туров.

Ранее в ТАТ заявляли, что королевство может не открыться для иностранных туристов до 2021 года.

В 2019 году Таиланд посетили около 40 млн иностранных туристов, среди них почти 1,5 млн – россияне.