"Мужчина, являясь педагогом-организатором детского лагеря, во время тихого часа зашел в комнату, где отдыхали девочки, и совершил в отношении одной из них действия сексуального характера. Девочка позвонила маме", — уточнила Постнова.

После этого мужчина попытался скрыться, его остановили сотрудники лагеря на автовокзале и передали правоохранителям. На допросе он дал признательные показания.

По данным ГСУ, мужчина, который был судим за имущественное преступление, находился на испытательном сроке. Следствие намерено выяснить, как его допустили к работе с несовершеннолетними.

Суд отправил подозреваемого под стражу. Уголовное дело расследуется по п."б" ч.4 ст.132 УК РФ (совершение действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего).

Ранее широкий резонанс вызвала появившаяся в соцсетях информация о том, что от действий работника лагеря пострадали несколько девочек.