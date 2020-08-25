"В настоящее время на территории Краснодарского края действуют четыре пожара — в районе Анапы, Туапсе, в Геленджике и Новороссийске — места любителей отдыха на дикой природе. Мое личное мнение, что причиной пожаров стали эти самые туристы, их небрежное обращение с огнем", — заявил Кондратьев в прямом эфире телеканала "Россия 24".

Глава региона подчеркнул, что в настоящее время на территории 12 муниципальных образований Кубани в связи с жаркой засушливой погодой действует особы противопожарный режим, запрещено нахождение посторонних лиц в лесах, разведение или использование открытых источников огня, в том числе в сельскохозяйственных целях.

Наиболее сложная обстановка складывается в Анапе, на территории государственного заповедника "Утриш" между двумя населенными пунктами — Большой и Малый Утриш.

По данным МЧС, с территории Малого Утриша эвакуировано 370 человек катерами ГИМС и 100 человек покинули места отдыха самостоятельно пешком.