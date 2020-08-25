Учитывая негативную динамику заболеваемости, Зеленский поддержал необходимость принятия превентивных мер, в частности, введение запрета на работу ночных клубов, проведение концертов.

"Но карантин должен оставаться адаптивным и необременительным для предпринимателей. Малый и средний бизнес должен иметь возможность правильно организовать работу в новых условиях", — подчеркнул президент.

Как сообщает пресс-служба главы государства, общее количество заболевших коронавирусной инфекцией на Украине с начала пандемии превысило 108 тыс. человек. Наиболее пострадавшие области — Черновицкая, Ивано-Франковская, Харьковская и Тернопольская.

Согласно постановлению правительства, карантин на Украине должен был действовать до 31 августа.