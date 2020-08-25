Выставка "Мастерство оружейников XVII-XIX веков" пройдет в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи.

"Отечественная оружейная школа будет представлена такими городами, как Москва, Санкт-Петербург, Златоуст, Сестрорецк и Тула. На Сестрорецком оружейном заводе было изготовлено представленное на выставке охотничье ружье Петра I. На затыльнике его приклада нанесен вензель императора — переплетенные фигурные латинские литеры "Р" под императорской короной, — сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс" во вторник. — Также экспонируется богато украшенный револьвер, выполненный в кавказском стиле, принадлежавший императору Николаю II, кирасирский палаш с вензелем императора Александра I, шпага, принадлежавшая великому князю Михаилу Павловичу".

По данным пресс-службы, "один из ярких экспонатов — декоративный кинжал "Отелло", изготовленный в 1863 году.

"Рукоять кинжала выполнена из серебра и представляет собой фигурную композицию: сцену из известной трагедии Шекспира, в которой ревнивый мавр закалывает кинжалом свою жену Дездемону", — сказано в пресс-релизе.

"Можно будет увидеть уникальные по своему исполнению образцы холодного, огнестрельного и защитного вооружения стран Европы и Азии. Широко представлено оружие Франции, Испании, Италии, Германии, Англии, Польши и других стран. Выставленные экспонаты позволят познакомиться с различными техниками украшения оружия: чернение, инкрустация, чеканка и резьба по железу", — сказано в сообщении.

Посетители выставки смогут увидеть различные виды традиционных арабских кинжалов, сабель и мечей, турецкие сабли, ятаганы, кинжалы, ружья и пистолеты, иранские сабли, вооружение самураев. "Большую группу составляет оружие Индии — меч кханда, меч сосун пата, сабля тега, кинжал халадие", — информирует ЗВО.