«Программа доступных путешествий по России успешно работает. Все желающие смогли без проблем произвести покупки через сайт мирпутешествий.рф, который с момента старта программы посетило уже более миллиона уникальных пользователей. Туристам в соответствии с условиями программы платежной системой «Мир» начисляется кэшбек. Всего на утро вторника туристы приобрели туров и размещений в отелях более чем на полмиллиарда рублей», — сказала она.

Как отметила глава Ростуризма, большинство туроператоров фиксирует трехкратный рост бронирований по внутренним направлениям до конца 2020 года, некоторые перешли на семидневную рабочую неделю на период работы программы.

«Повышенным спросом на осень пользуются как традиционный Юг России – Крым и Краснодарский край, так и Московский регион, Санкт-Петербург и Ставропольский край. Мы также наблюдаем рост бронирований в Приморье, Башкирии, регионах вдоль Волги – Нижегородской области, республике Татарстан, Ярославской и Тверской областях», — добавила Догузова.

Она подчеркнула, что считает старт программы успешным.

По информации туроператоров, в основном россияне приобретают путешествия с выездом после 1 октября, у операторов речных круизов – на сентябрь. Представители туркомпаний считают, что программа стимулирует спрос на регионы, которые не так раскручены, как Крым или Краснодарский край. В то же время, гендиректор TUI Россия Тарас Демура подчеркивает, что распродажу нужно продлевать, так как за неделю туристы не успеют «раскачаться». По его мнению, ее даже можно сделать постоянно действующей для определенных регионов.

В России в полночь 21 августа стартовала распродажа туров по России с кэшбеком до 20%. Ее цель – поддержка внутреннего туризма после пандемии коронавируса, правительство выделило на программу 15 млрд рублей. Распродажа продлится до 28 августа, выехать на отдых можно с 21 августа по 20 декабря.