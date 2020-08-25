В апреле 2019 года ведомство возбудило дело в отношении правительства Петербурга. Согласно позиции УФАС, правительство Петербурга необоснованно присвоила ООО "Новые территории девелопмент" статус стратегического инвестора, а земельные участки для строительства гостиниц в районе реки Смоленки и на Приморском проспекте предоставлены инвестору без достаточных оснований.

УФАС выдало правительству Петербурга предупреждение о необходимости отмены постановления, которым предоставляются PLG участки под гостиницы. В феврале текущего года PLG подала иск к УФАС с требованием отменить указанное решение. Как сообщалось ранее, в общей сложности PLG планирует инвестировать около 30 млрд рублей в строительство шести апарт-отелей в Петербурге к 2024 году: на проспекте Большевиков, Витебском проспекте, Синопской набережной, улице Александра Невского, улице Кораблестроителей и на Приморском проспекте. Plaza Lotus Group — совместный проект американской девелоперской Plaza Group и российской Lotus, подконтрольной братьям Борису и Михаилу Зингаревичам.