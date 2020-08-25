«Туризм стал одной из отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса, и ни одна страна не осталась незатронутой резким сокращением числа международных поездок. Порядка 120 млн рабочих мест в мире находятся под угрозой, многие из них – в неформальном секторе и малых предприятиях. Резкое падение доходов от экспорта, связанного с туризмом, может сократить глобальный ВВП на 2,8%. При этом самое тяжелое положение складывается среди наиболее уязвимых групп населения и стран», — сказал он.

По словам генсека, очень важно перестроить туристический сектор таким образом, чтобы он стал безопасным и мог вернуть свои позиции в качестве источника рабочих мест и стабильных доходов, а также средства защиты культурных памятников и природного богатства.

«Туризм – один из наиболее важных секторов мировой экономики, он обеспечивает средства к существованию для сотен миллионов граждан, стимулирует рост экономик и позволяет странам развиваться. Одновременно он дает возможность людям познакомиться с культурным наследием других стран и сблизиться друг с другом», — подчеркнул Гутерриш.

Ранее Всемирная туристская организация ООН (UNWTO) сообщала, что с января по май число международных турпоездок сократилось на 300 млн или 56% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Доходы от туризма за тот же период упали на $320 млрд. По данным организации, почти все страны ввели те или иные ограничения на туризм, связанные с коронавирусом. К концу июля ослабили такие ограничения лишь 40% государств.