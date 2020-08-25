В экспозицию вошли произведения Роберта Фалька, Артура Фонвизина, Антонины Софроновой, Михаила Соколова, Олега Кудряшова, Зенона Комиссаренко и других художников, работавших с бумагой.

"Выставка, прежде всего, рассказывает о личных взаимоотношениях мастеров с этим материалом, о том, какие метаморфозы происходят на простом листе в процессе творчества, о многообразии техник и возможностей, которые дает бумага, и одновременно о большем", — говорится в сообщении.

Экспозиция охватывает период от 1920-1930-х годов до настоящего времени.

"Для музея эта выставка, созданная в год его 100-летия, своего рода подведение итога комплектования одной из коллекций и возможность представить зрителю многие работы впервые", — отметила руководитель художественного отдела музея "Новый Иерусалим", куратор выставки Людмила Денисова, слова которой приводит пресс-служба.

На выставке можно увидеть редко выставляемые миниатюры Михаила Соколова, которые он делал, находясь в лагере на станции Тайга, и большой акварельный портрет летчика, впоследствии трижды героя Советского Союза Покрышкина, выполненный Федором Платовым в 1942 году.

Продлится выставка до 8 ноября 2020 года.